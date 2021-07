One Piece Odyssey: Bandai Namco registra il marchio, sarà il sequel di World Seeker?

Come segnalato su Twitter dall'utente WSJ_manga, Bandai Namco Entertainment e l'editore Shueisha hanno recentemente registrato un nuovo trademark legato al franchise di One Piece, e i giocatori stanno già iniziando a chiedersi di cosa possa trattarsi.

Il marchio porta il nome di One Piece Odyssey, ma sfortunatamente non è accompagnato da dettagli di alcun tipo. Bandai Namco non ha parlato di un nuovo progetto legato a One Piece e non ha pubblicato teaser nei giorni scorsi, il che ci rende piuttosto difficoltoso cercare di intuire la natura del prodotto.

Prendendo come unico spunto la sua intitolazione, si potrebbe pensare ad un seguito di One Piece World Seeker, tie-in pubblicato nel 2019 che poneva gran parte del suo focus su esplorazione e combattimento. Il titolo ha però tradito le aspettative e non si è saputo dimostrare un grande valore aggiunto per il franchise (per ulteriori dettagli, vi raccomandiamo di recuperare la nostra Recensione di One Piece World Seeker).

È possibile che Bandai Namco abbia deciso di prendere spunto dalle basi di World Seeker per creare un'avventura più coinvolgente in One Piece Odyssey. Naturalmente potrebbe trattarsi di un'ipotesi errata, e non è da escludere che possa rivelarsi un progetto di natura ben diversa. Pertanto vi invitiamo ad attendere che sia il publisher nipponico a presentare ufficialmente il suo nuovo titolo.