One Piece Odyssey: Cappello di Paglia esplora il Regno di Alabasta nel nuovo trailer

Di ritorno dal TGS 2022 con tanti dettagli su One Piece Odyssey, Bandai Namco e il team ILCA ci rituffano nelle atmosfere di questo ambizioso JRPG per farci esplorare in video il Regno di Alabasta.

La nuova ambientazione visitata da Cappello di Paglia e dalla sua ciurma sarà piena di attività da svolgere e, con esse, di sfide da completare per riacquisire la memoria perduta e potenziare le abilità di Rufy e compagni con l'aiuto di Lim.

L'esperienza di gioco confezionata da ILCA per espandere l'universo tanto caro ai fan del manga e anime di Eichiiro Oda assumerà perciò i contorni di un viaggio avventuroso tra giungle imprescrutabili, deserti infuocati e insediamenti pieni di nemici. I due anni trascorsi in mare da Cappello di Paglia e dalla sua ciurma si rifletteranno sia nell'evoluzione del canovaccio narrativo che nell'approccio da adottare nei combattimenti, a patto ovviamente di aiutare l'eroe e i suoi compagni a ricomporre il puzzle dei loro ricordi.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra, non prima però di ricordarvi che One Piece Odyssey sarà disponibile dal 13 gennaio 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se invece volete scoprire tutti segreti del gameplay e della storia della nuova avventura ruolistica di ILCA, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere l'anteprima di One Piece Odyssey, il JRPG con la ciurma di Cappello di Paglia.