One Piece Odyssey, Cappello di Paglia torna in azione: Reunion of Memories è disponibile

Come preannunciato dal video di lancio di One Piece Odyssey Reunion of Memories, a partire da oggi giovedì 25 maggio i giocatori dell'avventura ruolistica di Bandai Namco possono immergersi nelle atmosfere della nuova espansione insieme a Cappello di Paglia e alla sua ciurma.

Il nuovo pacchetto aggiuntivo confezionato dai ragazzi del team ICLA prosegue il viaggio della Ciurma attraverso le memorie delle loro avventure per riportarli ancora una volta nel mondo delle memorie. I giocatori saranno affrontati da una misteriosa ragazza con un cappuccio nero, per poi essere chiamati a risolvere l'enigma del cubo nero che tiene nelle mani.

Nel corso di questa nuova odissea interattiva, gli appassionati di One Piece dovranno fronteggiare alcuni dei personaggi più iconici della serie, con la Ciurma di Cappello di Paglia chiamata a incontrare nuovamente Mihawk, Perona, Enel e Barbabianca. Il contenuto dell'espansione, precisa ICLA, è disponibile solo dopo aver concluso l'avventura principale, in funzione degli eventi narrati nel DLC e delle dinamiche di gameplay che sperimenteremo insieme a Rufy e compagni.

One Piece Odyssey Reunion of Memories è perciò disponibile dal 25 maggio su PC, PlayStation e Xbox: l'espansione rientra nei bonus della versione Deluxe ma può essere acquistata separatamente su tutte le piattaforme. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di One Piece Odyssey, il gioco che i fan stavano aspettando.