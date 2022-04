One Piece Odyssey: la ciurma di Cappello di Paglia esplora il JRPG in nuovi scatti

Quel combinaguai di Cappello di Paglia e la sua ciurma si addentrano nelle ambientazioni di One Piece Odyssey per mostrarci dei nuovi scatti tratti dalla prossima avventura ruolistica a turni firmata da ILCA e Bandai Namco.

La nuova esperienza JRPG confezionata dalla software house di Tokyo trarrà spunto dalle peripezie compiute da Rufy e compagni nelle ambientazioni conosciute da tutti i fan del manga e anime di Eichiiro Oda per estenderne idealmente il perimetro narrativo, e ludico, portando la ciurma di Cappello di Paglia a solcare nuovi mari in un mondo di gioco mai così vasto.

Grazie anche al nuovo approccio JRPG, il team ILCA promette di tratteggiare un gameplay particolarmente variegato, con tanti combattimenti a turni alternati a delle sessioni di esplorazione libera che consentiranno ai patiti della serie di cercare tesori e incrociare la propria strada con quella dei PNG. Basta dare un'occhiata alla nuova galleria immagini sfornata dagli sviluppatori nipponici per farsi un'idea della ricchezza di contenuti promessaci da ILCA.

Prima di lasciarvi agli scatti in calce alla notizia, vi ricordiamo che One Piece Odyssey sarà disponibile più avanti nel 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Volete saperne di più su questo JRPG? Sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di One Piece Odyssey.