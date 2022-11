One Piece Odyssey: la ciurma di Cappello di Paglia esplora Water Seven

Tornati in porto dopo il viaggio verso Alabasta di One Piece Odyssey, Bandai Namco e ILCA si rimettono in viaggio insieme alla ciurma di Cappello di Paglia salpando in direzione di Water Seven, uno dei luoghi più importanti che esploreremo immergendoci nelle atmosfere di questo atteso JRPG.

L'arrivo a Water Seven di Rufy e dei suoi compagni d'avventure porterà il protagonista dell'odissea piratesca di Eiichirō Oda a visitare Memoria, un mondo costruito con le memorie dei loro incontri precedenti.

Facendo la spola tra il Regno di Alabasta e gli altri scenari confezionati da ILCA con la collaborazione dello stesso maestro Oda, i giocatori potranno tracciare una rotta che li condurrà a vedere luoghi familiari come Gallery-La Company e reincontrare personaggi come Franky, Iceburg, Aokiji, Lucci e Kaku.

L'esplorazione di Memoria sarà piena di colpi di scena e sorprese, a giudicare dalle scene confezionate da Bandai Namco per ricordarci che One Piece Odyssey sarà disponibile a partire dal 13 gennaio 2023 su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra ultima anteprima di One Piece Odyssey a cura di Antonello "Kirito" Bello.