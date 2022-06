One Piece Odyssey, la ciurma di Oda in azione: tutti i dettagli su gameplay e combat system!

La longeva saga manga firmata da Eiichiro Oda è pronta a trasformarsi ancora una volta in una produzione videoludica dedicata alla ciurma di Cappello di Paglia.

Da team di sviluppo di ILCA, proseguono infatti i lavori su One Piece Odyssey, avventura che vedrà ancora una volta protagonisti Rury, Zoro, Sanji e il resto dei pirati impegnati nella ricerca della misteriosa eredità di Roger. Nel solcare i sette mari, i giocatori avranno la possibilità di fronteggiare alcuni dei nemici più iconici della serie manga, con uno stile estetico che recupera i canoni della tradizione anime giapponese.

In occasione della recente Summer Game Fest, il palco di Geoff Keighley ha ospitato la pubblicazione di un nuovo trailer di One Piece Odyssey. Con l'inedito filmato, il team di Bandai Namco ha alzato il sipario su molti dettagli relativi al gameplay e al combat system che caratterizzeranno l'avventura piratesca. Per scoprirne ogni risvolto, il nostro Antonello "Kirito" Bello si è dedicato ad una minuziosa analisi del nuovo materiale, per proporvi una ricca anteprima tutta a tema One Piece Odyssey. Per ogni dettaglio, potete trovare il video dedicato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye.



Ricordiamo che One Piece Odyssey realizzerà il suo arrembaggio su PC e console nel corso degli ultimi mesi del 2022.