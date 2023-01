One Piece Odyssey: come guadagnare facilmente Berry, la valuta di gioco

State giocando il nuovo One Piece Odyssey e volete accumulare quanti più Berry possibili? Sappiate allora che esistono svariati metodi per mettere da parte il denaro del JRPG a base di pirati.

Prima di iniziare, va precisato che i Berry fungono da moneta di scambio nel mondo di One Piece Odyssey e i giocatori possono spendere questa risorsa presso i vari NPC con l'obiettivo di acquistare oggetti appartenenti a varie categorie, inclusi gli accessori che influiscono sulle statistiche dei personaggi. Senza dilungarci ulteriormente, scopriamo quali sono le principali fonti di denaro nel gioco.

Combattimento

Pur non garantendo cifre da capogiro, il combattimento a turni di One Piece Odyssey è probabilmente la fonte principale di Berry e rappresenta il sistema attraverso il quale i giocatori possono, con un po' di dedizione, mettere da parte un bel gruzzoletto. Se il farming non vi spaventa, quindi, potete dedicarvi ad un bel po' di combattimenti per aumentare le vostre riserve di denaro.

Attività secondarie

A differenza dei combattimenti, che sono potenzialmente infiniti, esistono anche attività disponibili in numero limitato il cui completamento permette al giocatore di essere ricompensato con generose cifre di denaro. Ci stiamo riferendo alle missioni secondarie e alle taglie, entrambe attività parecchio profittevoli per chi ha bisogno in tempi brevi di un po' di Berry.

Sensore del Tesoro e forzieri

Chi è alla ricerca di Berry dovrebbe anche tenere d'occhio i forzieri sparsi in giro per la mappa, visto che al loro interno si trova spesso e volentieri una piccola quantità di denaro che contribuirà a gonfiare il vostro portafoglio. In aggiunta, vi suggeriamo di fare molta attenzione a Nami, membro dell'equipaggio di Cappello di Paglia che dispone di un'utilissima abilità passiva chiamata Sensore del Tesoro: di tanto in tanto, la giovane piratessa vi segnalerà la presenza di un collezionabile e, raccogliendolo, otterrete un numero di Berry che varia dai 100 ai 1.000 in base all'area della mappa in cui lo state raccogliendo.

Bonus preorder

L'ultimo modo per ottenere Berry è più particolare rispetto agli altri, poiché non coinvolge alcuna meccanica di One Piece Odyssey. Ci riferiamo infatti ai bonus preorder, che consistono in un ricco pacchetto contenente i seguenti oggetti:

10 mele energetiche

10 mele stimolanti

3 gelatine dorate

100.000 bacche

Set Tenute da viaggio

Se quindi avete prenotato una copia del gioco in versione digitale o presso un rivenditore che aderisce alla promozione, potrete ottenere sin da subito questa notevole cifra da spendere nei negozi. Avete già letto l'elenco completo dei personaggi giocabili in One Piece Odyssey?