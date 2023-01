One Piece Odyssey commuove il Giappone nel nuovo spot live action

Tra i nuovi videogiochi di gennaio 2023, trova spazio anche l'atteso debutto di One Piece: Odyssey, ultima avventura videoludica ispirata al manga dei record firmato da Eiichiro Oda.

Per scandire il conto alla rovescia in vista del Day One dell'Action Adventure, il team di Bandai Namco ha trasmesso in Giappone un nuovo spot TV dedicato. Realizzata in live action, la pubblicità vede protagonista un uomo del Sol Levante. Rientrando alla sua abitazione dopo una dura giornata di lavoro, quest'ultimo trova ad attenderlo nella cassetta delle lettere una copia di One Piece: Odyssey.

Incuriosito dalla sorpresa, decide di provarlo sulla propria PlayStation 5, dando così il via ad un'epica avventura. Tra stupore, meraviglia e commozione, l'open world piratesco dona nuova vita all'uomo, che si ritrova in breve profondamente coinvolto dalle vicissitudini di Rufy, Zoro, Nami, Sanji e compagni. Direttamente in apertura a questa news, potete visionare lo spot TV giapponese dedicato a One Piece: Odyssey.



Mentre la serializzazione del manga di Eiichiro Oda prosegue a pieno ritmo e Netflix lavora alla serie TV live action di One Piece, ricordiamo che One Piece: Odyssey sarà disponibile a partire dal prossimo 13 gennaio 2023, su Steam (PC, Steam Deck), PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.