One Piece Odyssey, confermata la day one patch: cosa migliora?

E' tutto pronto per il lancio di One Piece Odyssey su PC e su console PlayStation e Xbox, in programma per il 13 gennaio 2023. Ed in vista del debutto Bandai Namco rivela anche i dettagli sulla prima patch del gioco, l'Update 1.01, che verrà messo a disposizione sempre al day one.

In verità l'aggiornamento non apporta nessuna modifica considerevole al nuovo gioco di One Piece ed appare come una patch di routine: l'Update 1.01 agisce infatti sulla stabilità generale del titolo, non solo in termini di gameplay e azione, ma correggendo anche alcuni errori nei testi. Le patch notes non scendono maggiormente nel dettaglio riguardo i perfezionamenti apportati alla giocabilità, dunque è lecito pensare che si tratti di modifiche minori.

Per il resto non resta che attendere il debutto del gioco completo, magari ingannando l'ormai breve attesa giocando la demo appena messa a disposizione da Bandai Namco. Partendo proprio dalla versione dimostrativa è stato anche fatto il primo confronto tecnico tra le versioni PS5 e PS4 di One Piece Odyssey effettuato da ElAnalistaDeBits e che fa notare la tenuta delle performance ed eventuali differenze tra le varie edizioni tra poco in commercio.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra prova di One Piece Odyssey, dove riportiamo le nostre prime impressioni sull'opera sviluppata da ILCA.