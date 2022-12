One Piece Odyssey in demo a gennaio: un tuffo nei ricordi con il nuovo trailer Memories

Dopo averci fatto esplorare Water Seven nel video di One Piece Odyssey, il Team ILCA e Bandai Namco pizzicano le corde della nostalgia dei fan di Cappello di Paglia con un nuovo trailer che preannuncia l'arrivo di una Demo del GDR su console PlayStation e Xbox.

L'ultimo filmato propostoci dal publisher giapponese ci offre una visione d'insieme delle ambientazioni da visitare in compagnia di Rufy e della sua ciurma, nella speranza di riacquisire la memoria perduta e potenziare le abilità dei singoli membri della squadra con l'aiuto di Lim.

Nel trailer Memories, il Team ILCA rinsalda il legame tra il GDR e l'epopea manga e anime di Eichiiro Oda per imbarcarci in un nuovo viaggio avventuroso tra deserti infuocati, giungle rigogliose e insediamenti pieni di nemici. Nei due anni che trascorreremo idealmente in mare insieme a Cappello di Paglia e ai suoi amici, avremo quindi l'opportunità di rivivere alcuni dei momenti più iconici della serie e immergerci nelle atmosfere di una storia inedita, con tanti segreti da scoprire e altrettanti tesori da recuperare.

Bandai Namco coglie inoltre l'occasione per informarci che la Demo di One Piece Odyssey sarà disponibile dal 10 gennaio su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: i progressi compiuti nella versione dimostrativa potranno essere trasferiti al gioco completo, il cui lancio è previsto per il 13 gennaio su PC e piattaforme Sony e Microsoft. In attesa di ricevere nuovi dettagli sui contenuti della demo, vi rimandiamo alla nostra anteprima del gameplay di One Piece Odyssey.