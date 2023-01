One Piece Odyssey: demo, preload e dimensione del download

Il "solito" PlayStation GameSize ci segnala le dimensioni del download di One Piece Odyssey sulle console PlayStation, oltre a rivelare la data del preload, al via poche ore prima del lancio del gioco, previsto per il 13 gennaio.

Su PlayStation 4, One Piece Odyssey pesa 31.823 GB mentre su PlayStation 5 lo spazio occupato è pari a 29.405 GB, in entrambi i casi il peso è relativo alla versione 1.0 e dunque al netto di eventuali aggiornamenti e day one patch. Il preload partirà l'11 gennaio su PlayStation Store, ovvero 48 ore prima rispetto al lancio, fissato per venerdì 13 gennaio.

Ricordiamo che One Piece Odyssey avrà una demo, la versione di prova è disponibile per il download dal 10 gennaio su PlayStation, Xbox e PC, i contenuti non sono ancora stati resi noti e dunque ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore.

One Piece Odyssey non è doppiato in italiano, il gioco presenterà i sottotitoli in inglese e italiano mentre il doppiaggio audio è disponibile solamente in Giappone. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di One Piece Odyssey, gli appassionati della celebre saga manga/anime iniziano il nuovo anno con un titolo di sicuro impatto, vedremo in fase di recensione se Odyssey riuscirà a mantenere fede alle promesse iniziali.