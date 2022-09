One Piece Odyssey: nuovi dettagli sulla trama dal Tokyo Game Show 2022!

Durante il Tokyo Game Show 2022, Bandai Namco ha tenuto un evento speciale dedicato a One Piece Odyssey in cui è stato possibile provare una demo del giooco e ricevere nuove informazioni sulla trama di questa produzione.

L'incipit vede i protagonisti coinvolti in una violenta tempesta che li porterà nei pressi di un'isola misteriosa, un luogo che, stando a quanto rivelato dall'ultimo trailer del gioco, è afflitto da una serie di maledizioni capaci di causare particolari eventi climatici, responsabili del naufragio di numerose imbarcazioni negli anni.

Arrivati sull'isola, e divisi dalla tempesta, i nostri protagonisti faranno la conoscenza di una giovane donna di nome Lim, che sottrarrà loro i poteri nella prima fase di questa avventura. I nostri, dopo aver incrociato un misterioso avventuriero, entreranno poi in una misteriosa Camera dei ricordi, apparentemente capace di riportarli in luoghi e momenti del passato. Questo espediente, insomma, sembra che fungerà da base per un grosso crossover con i vecchi personaggi e antagonisti della serie, almeno in base alle nostre speculazioni.

Se avete intenzione di acquistare il gioco ma non siete ancora sicuri di quale versione scegliere, il nostro articolo sulle diverse edizioni di One Piece Odyssey può fare al caso vostro.

Vi ricordiamo che One Piece Odyssey uscirà il 13 gennaio 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One e PC.