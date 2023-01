One Piece Odyssey è ora disponibile: il trailer di lancio celebra la ciurma di Rufy

One Piece Odyssey ha compiuto ufficialmente il suo debutto su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation. I fan dell'opera nata dal genio di Eiichiro Oda possono ora godersi una delle migliori trasposizioni videoludiche di One Piece mai realizzate, merito di un JRPG ricco di contenuti e fedele alle atmosfere della serie.

La nostra recensione di One Piece Odyssey conferma che l'opera prodotta da Bandai Namco e sviluppata da ILCA ha tutte le carte in regole per appassionare i fan del manga e dell'anime, attraverso un'avventura piena di sfide e con un vasto mondo da esplorare. E per celebrare al meglio il debutto sul mercato non manca anche un trailer di lancio che ci ricorda tutti i protagonisti del gioco, capitanati dall'iconico Rufy.

Il filmato riassume in circa due minuti l'essenza dell'ultima fatica di Bandai Namco, fatta di scenari evocativi, personaggi carismatici e creature incredibili da combattere. C'è quindi tutto l'occorrente per un prodotto che non solo può appassionare i fan di lunga data, ma può anche attirare l'attenzione dei neofiti o degli amanti dei giochi di ruolo a turni, che troveranno in One Piece Odyssey un valido esponente del genere.

E se vi state per immergere nell'avventura, eccovi i trucchi per guadagnare esperienza velocemente in One Piece Odyssey ed iniziare così al meglio il vostro viaggio.