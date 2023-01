One Piece Odyssey è doppiato in italiano oppure no?

Con l’uscita prevista per il 13 gennaio 2023 su PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S (che vi ricordiamo sarà anticipata dall’arrivo di una demo per console), il JRPG con combattimento a turni One Piece Odyssey è praticamente dietro l’angolo. Volete sapere però se il nuovo titolo prodotto da Bandai Namco avrà il doppiaggio in italiano oppure no?

Com’è possibile constatare visitando la pagina Steam di One Piece Odyssey, il nuovo gioco incentrato sulla celebre saga manga con protagonista Luffy e la sua ciurma, ideata da Eiichiro Oda, presenterà dialoghi doppiati solamente in giapponese. Le voci di ogni personaggio presente all'interno del gioco parlerà unicamente in lingua nipponica, non è dunque previsto il doppiaggio italiano e non sarà presente nemmeno il parlato in inglese. Al contrario, testi e sottotitoli saranno tradotti in italiano e nella maggior parte delle altre lingue diffuse in tutto il mondo.

