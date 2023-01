One Piece Odyssey esce su Xbox Game Pass al lancio?

Gennaio è il mese di One Piece Odyssey (ecco tutte le nuove uscite videogiochi di gennaio 2023), il nuovo gioco dedicato alla celebre serie manga/anime esce il 13 gennaio, ma sarà disponibile anche su Game Pass al day one oppure no?

La risposta è negativa, One Piece Odyssey è in vendita in versione Standard, Deluxe e Collector's in formato fisico o digitale mentre non è prevista l'uscita su Xbox Game Pass, Game Pass Ultimate, PlayStation Plus Extra/Premium o altri servizi in abbonamento al lancio.

Sottolineiamo al lancio, dal momento che in futuro nulla vieta che One Piece Odyssey possa arrivare effettivamente su Game Pass o PlayStation Plus (come già accaduto ad altri videogiochi di One Piece), ma nulla è stato annunciato in questo senso e dunque se volete giocare a Odyssey l'unico modo per farlo attualmente è quello di acquistare o prenotare la versione completa presso i principali rivenditori online e punti vendita fisici.

In alternativa potete scaricare gratis la demo di One Piece Odyssey, la versione di prova permette di importare i salvataggi nel gioco completo, il download è disponibile dal 10 gennaio, tre giorni prima rispetto alla data di uscita di One Piece Odyssey fissata per il 13 gennaio 2023 su PS4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC Windows.