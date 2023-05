One Piece Odyssey si espande: il trailer di Reunion of Memories svela l'uscita del DLC

Nuove sfide in arrivo per la ciurma di Cappello di Paglia con Reunion of Memories: il JRPG di Bandai Namco e del team ICLA sta per accogliere la sua prossima espansione, come testimoniato dal nuovo video che ci rituffa nelle frizzanti atmosfere di One Piece Odyssey.

La prossima avventura da vivere insieme ai personaggi dell'iconica serie firmata da Eiichiro Oda ci riporterà nel mondo di Memoria per aiutare Cappello di Paglia e la sua ciurma a uscire indenni da questa nuova odissea interattiva.

Il percorso ludico e narrativo tracciato da ICLA verte attorno alla figura di una misteriosa ma familiare ragazza che porta nella sua mano un oscuro e minaccioso cubo. Reunion of Memories promette quindi di dare ai giocatori la possibilità di immergersi nelle memorie di One Piece e di incontrare alcuni dei volti conosciuti della serie: Mihawk, Perona, Enel ma anche Barbabianca saranno parte dei personaggi che la Ciurma incontrerà in questo nuovo viaggio nel mondo della memoria.

Il lancio di Reunion of Memories è previsto per il 25 maggio su PC, PlayStation e Xbox. Prima di lasciarvi al nuovo video che campeggia a inizio articolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di One Piece Odyssey.