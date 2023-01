One Piece Odyssey: guida agli scrigni del tesoro

Come vuole la tradizione dei classici JRPG, il mondo che fa da sfondo a One Piece Odyssey nasconde scrigni del tesoro sparsi sulle isole esplorabili nel corso dell’avventura. Aprirli tutti è impossibile senza prima ottenere abbastanza chiavi, ma le indicazioni presenti in questa guida vi aiuteranno a localizzarli.

Forzieri di Waford

Il primo forziere si trova nella Grotta dell'Eremita .

. La Valle Proibita , nella parte sud dell’isola, ospita ben due forzieri .

, nella parte sud dell’isola, ospita ben . Anche il quarto scrigno è nella parte sud dell’isola, vicino al cosiddetto Mare Interno circolare .

. All’interno della Sky Tower , nascosto al secondo piano.

, nascosto al secondo piano. Al terzo piano della stessa torre.

Potete trovare questo scrigno esplorando Waford Central .

. L’ultimo tesoro di Waford si trova lungo il percorso che porta alle Rovine Orientali.

Forzieri di Alabasta

Il primo scrigno si trova a Nanohana , in un vicolo della città portuale.

, in un vicolo della città portuale. Il secondo (e ultimo) tesoro di Alabasta è all’interno delle Rovine Sabbiose.

Forzieri di Water Seven

Nell’area cittadina, entro i confini del Cafe Park .

. Area cittadina , nel negozio di abbigliamento chiamato Red Bird.

, nel negozio di abbigliamento chiamato Red Bird. Primo molo, nella zona destinata al deposito dei materiali .

. L’ultima coppia di scrigni si trova nelle fogne.

Forzieri di Marineford

È ben nascosto nella periferia della città.

Forzieri di Dressrosa

Nel negozio di armi gestito da Rose Guerrero .

gestito da . Lungo il percorso che porta al Colosseo .

. Nel vecchio quartiere residenziale della città.

residenziale della città. Al primo piano del cosiddetto New Royal Plateau.

Avete già letto la nostra recensione di One Piece Odyssey? Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire dove si trovano [i Cubi Sfida di One Piece Odyssey], ovvero delle particolari prove utili a ottenere alcuni degli oggetti più forti del gioco.