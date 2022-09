One Piece Odyssey: il JRPG con Cappello di Paglia ha una data di lancio, nuovo trailer

Proprio come promesso nei giorni scorsi, in occasione del Tokyo Game Show 2022 è stato presentato un nuovo livestream tutto dedicato a One Piece Odyssey. Il nuovo trailer mostrato durante l'evento nipponico ha finalmente svelato la data di lancio ufficiale del JRPG con Cappello di Paglia.

Il trailer che potete gustarvi in cima alla notizia ci conferma che One Piece Odyssey sarà disponibile a partire dal 13 gennaio 2023 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Il filmato funge da introduzione narrativa per questa nuova avventura in cui incontreremo i volti più iconici del manga/anime di One Piece.

Durante il viaggio, la ciurma dei pirati di Cappello di paglia, guidata da Monkey D. Rufy, viene travolta da una tempesta e finisce su una misteriosa isola. Dopo aver incontrato Lim e Adio, la ciurma perde i propri poteri ed è costretta ad affrontare un'avventurosa missione sulla leggendaria isola di Waford. Sventare le minacce dell'isola e svelare i suoi misteri sarà l'unico modo per ritrovare la strada e proseguire il loro viaggio.

In attesa del debutto fissato al 13 gennaio del prossimo anno vi rimandiamo alla nostra Anteprima di One Piece Odyssey per approfondire ulteriormente il nuovo JRPG di Bandai Namco.