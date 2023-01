One Piece Odyssey: ecco i link per il download della demo gratis

E' arrivata la demo di One Piece Odyssey, a pochi giorni dal lancio del gioco, Bandai Namco Games ha reso disponibile la versione di prova del nuovo videogioco basato sulla celebre serie manga/anime, ora disponibile per il download su console PlayStation e Xbox.

La versione di prova include la prima parte del gioco e permette di giocare per circa una o due ore alle fasi iniziali dell'avventura, da segnalare che i progressi della demo potranno essere importati nel gioco completo una volta che questo sarà disponibile.

Download demo One Piece Odyssey gratis

La demo di One Piece Odyssey pesa poco meno di 8 GB, se siete impazienti di mettere le mani su One Piece Odyssey, questa versione rappresenta sicuramente una buona occasione per provare il gioco con mano pochi giorni prima del debutto, fissato per il 13 gennaio.

Nelle scorse ore è trapelata la lista dei Trofei di One Piece Odyssey, non consultatela però se non volete spoiler o anticipazioni sulla trama del gioco. Il preload di One Piece Odyssey è disponibile dall'11 gennaio 2023, ovvero due giorni prima rispetto al lancio del gioco su console Xbox, PlayStation e PC.