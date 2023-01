One Piece Odyssey ha la modalità New Game Plus oppure no?

One Piece Odyssey, il nuovo titolo JRPG prodotto da Bandai Namco e basato sull'universo narrativo creato da Eiichiro Oda, compie il suo debutto sul mercato il 13 gennaio 2023, pronto ad intrattenere tutti gli appassionati che non vedono l’ora di calarsi nei panni di Rufy e compagni.

Considerata la natura del titolo (se volete saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra recensione di One Piece Odyssey) è lecito aspettarsi una buona stratificazione ruolistica ed una longevità piuttosto importante (ecco a tal proposito quanto dura One Piece Odyssey). Inoltre, sono molti i giocatori che si chiedono se sarà presente una modalità New Game Plus, come quelle che siamo ormai soliti vedere in tanti altri giochi

Ebbene, al momento nessuna dichiarazione degli sviluppatori è giunta al riguardo ma dopo aver provato il gioco direttamente possiamo confermarvi che al momento non c'è traccia del New Game Plus in One Piece Odyssey. Non è escluso però che il NG+ (o modalità similare) possa fare il suo debutto nel prossimo futuro, poiché si tratta di una feature amatissima dai giocatori e ormai presente in gran parte dei giochi di avventura e GDR odierni.



Se avete appena iniziato a giocare, ecco la nostra guida con i trucchi di One Piece Odyssey.