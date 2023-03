One Piece Odyssey, ma non solo: Bandai Namco festeggia 23 anni di videogiochi!

Il debutto di One Piece: Odyssey sulle vette della classifica giapponese a inizio 2023 ha confermato quanto l'epopea piratesca della ciurma di Cappello di Paglia sia ancora in grado di attirare l'interesse dei videogiocatori.

L'Action RPG rappresenta solo l'ultimo tassello di un lungo percorso compiuto da Rufy, Zoro, Sanji e compagni tra PC, console e dispositivi mobile. Proprio quest'oggi, infatti, il team di Bandai Namco ha voluto celebrare una speciale ricorrenza. Ad alcuni mesi di distanza dall'anniversario di pubblicazione di One Piece: Mezase Kaizoku Ou! - esordito nel luglio 2000 in Giappone - il colosso nipponico ha ricordato che il 2023 segna il 23° anniversario di presenza del marchio One Piece nel mondo dei videogame.



Festeggiando in anticipo la ricorrenza, Bandai Namco ha pubblicato una interessante rassegna di video celebrativi, che potete visionare direttamente in apertura e in calce a questa news. Con i filmati, che propongono anche un viaggio dietro le quinte dello sviluppo di titoli come One Piece: Odyssey, l'azienda conferma che il percorso di Cappello di Paglia non è ancora giunto al capolinea. Con il manga di Eiichiro Oda ancora in corso di serializzazione, del resto, le avventure dell'aspirante re dei pirati sono ancora lungi dal raggiungere l'epilogo. Proprio di recente, in effetti, è stato pubblicato in Giappone il capitolo 1079 di ONE PIECE.