One Piece Odyssey: nuove sfide per la ciurma di Cappello di Paglia con Reunion of Memories

I festeggiamenti per i 23 anni di Bandai Namco proseguono all'insegna di One Piece Odyssey: l'avventura ruolistica di ICLA si appresta ad ampliare nuovamente l'universo narrativo del manga e anime di Eichiiro Oda con Reunion of Memories, un'espansione ricca di contenuti e di sorprese per gli emuli di Rufy.

La nuova esperienza interattiva confezionata da Bandai Namco prenderà spunto dagli eventi conclusivi della storia di One Piece Odyssey per tratteggiare i contorni di un quadro ludico, narrativo e contenutistico del tutto inedito, come descritto da ILCA nella sinossi ufficiale di Reunion of Memories:

"I famosi pirati si stanno finalmente riposando dopo le loro incredibili avventure sull'isola di Walford e a Memoria, il mondo creato dai loro ricordi. Ma mentre celebrano la loro ultima notte insieme prima di issare nuovamente le vele, compare una misteriosa ragazza molto simile a Lim e vestita completamente di nero, con il volto coperto da un cappuccio e un sinistro cubo oscuro in mano... Ma chi è veramente?"

Una volta reindossati i panni di Rufy, i giocatori saranno perciò chiamati a tornare a Memoria e Alabasta insieme alla ciurma di Cappello di Paglia per venire a capo di questo enigma. Il video di presentazione di Reunion of Memories s'accompagna al messaggio confezionato dal produttore Katsuaki Tsuzuki, con dettagli inediti sul nuovo scenario in arrivo in un prossimo futuro su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di One Piece Odyssey, il gioco che i fan della serie stavano aspettando.