One Piece Odyssey è in offerta su Amazon per PS4, PS5 e Xbox, lo sconto oggi è del 60%

One Piece Odyssey è un gioco di ruolo per console uscito il 13 gennaio 2023, pubblicato da Bandai Namco e concesso in licenza da Shueisha e Toei Animation. Il titolo è stato annunciato ufficialmente il 28 marzo 2022 come parte delle celebrazioni per il 25° anniversario di One Piece.

Nel gioco si narrano le vicende di Rufy impegnato a ritrovare i membri della sua ciurma esplorando l'isola misteriosa, si imbatterà in rovine e mostri inediti e fortissimi e la situazione prenderà una deriva inattesa e ricca di colpi di scena.

One Piece Odyssey è prodotto personalmente dall'autore del manga di One Piece, Eiichiro Oda e la colonna sonora del gioco è stata diretta e creata da Motoi Sakuraba, famoso per il suo contributo a titoli come Dark Souls e la serie di Tales of.