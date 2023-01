One Piece Odyssey: quali sono i personaggi giocabili?

One Piece Odyssey riporta in scena Monkey D. Rufy e la ciurma del Cappello di Paglia nel mondo videoludico, attraverso un JRPG prodotto da Bandai Namco che si pone come uno dei migliori giochi mai realizzati sull'iconica opera di Eiichiro Oda.

La nostra recensione di One Piece Odyssey testimonia che il gioco sviluppato da ILCA è un prodotto avvincente e di qualità, che ripropone in maniera fedele le atmosfere delle storie viste nel manga e nell'anime, oltre a mettere a disposizione del giocatore un party piuttosto nutrito e variegato. A tal proposito, quali sono i personaggi giocabili di One Piece Odyssey? Ecco di seguito l'elenco in ordine alfabetico dei protagonisti direttamente controllati dai giocatori,con i volti più noti ed amati dai fan della serie regolarmente presenti:

Brook

Franky

Monkey D. Rufy

Nami

Nico Robin

Roronoa Zoro

Sanji

Tony Tony Chopper

Usopp

Ciascuno di essi godrà di propri caratteristiche peculiari da scatenare in combattimenti, e potrà essere sviluppato e potenziato andando avanti nell'avventura. Il cast di personaggi è variegato quanto basta per garantire approcci sempre diversi ed originali agli scontri, garantendo così un gameplay sempre avvincente.

E trattandosi di un tipico JRPG a turni, il titolo firmato Bandai Namco promette anche di intrattenere piuttosto a lungo gli utenti: ecco a grandi linee quanto dura One Piece Odyssey.