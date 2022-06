One Piece Odyssey: la nuova presentazione ci mostra la ciurma di Rufy al completo

C'è anche un'iconica ciurma di pirati che è approdata nel porto del Summer Game Fest, pronta a mostrarsi agli occhi dei fan. Durante l'evento di Geoff Keighley è stato infatti mostrato un nuovo trailer di One Piece Odyssey, il JRPG a turni prodotto da Bandai Namco atteso nel corso del 2022.

Dopo il trailer d'annuncio di One Piece Odyssey pubblicato lo scorso marzo, arriva ora il momento di vedere il gioco vero e proprio in azione. Il filmato parte subito in grande stile mostrandoci il gruppo di Rufy al completo in contesti altamente spettacolari, per poi offrici piccoli assaggi di gameplay e stralci dell'avventura attraverso un vasto mondo di gioco.

Rufy ed i suoi compagni incontreranno numerosi personaggi lungo il loro cammino ed affronteranno sfide di ogni genere, con il titolo sviluppato da ILCA che promette di essere fedele allo stile e le atmosfere dell'opera originale creata da Eiichiro Oda. Al Summer Game Fest non viene confermata una finestra di lancio più precisa, con il gioco ancora confermato per l'uscita durante l'anno su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PC via Steam.

In attesa di ulteriori approfondimenti e trailer più corposi nel prossimo futuro, la nostra anteprima di One Piece Odyssey riporta tutte le nostre aspettative attorno sul promettente JRPG su licenza.