One Piece Odyssey, presto il gameplay: Demo giocabile all'Anime Expo

Dopo essersi mostrata in azione con un ricco trailer di One Piece Odyssey in occasione della Summer Game Fest, la nuova avventura videoludica di Rufy e compagni è pronta a compiere un ulteriore passo.

Dalla divisione nordamericana di Bandai Namco, arriva infatti la conferma che One Piece Odyssey sarà tra i protagonisti dell'edizione 2022 dell'Anime Expo. La grande fiera fumettistica statunitense ospiterà infatti sullo showfloor una serie di postazioni che consentiranno ai visitatori di partire all'arrembaggio con una speciale Demo giocabile.



Purtroppo, dal colosso giapponese non sono giunti ulteriori dettagli in merito, e non sappiamo dunque che tipo di esperienza proporrà questo primo assaggio del gameplay di One Piece Odyssey. Se non altro, tuttavia, la notizia pare sottintendere che il grande pubblico potrà vedere molto presto Rufy e compagni in azione. L'Anime Expo 2022 aprirà infatti i battenti il prossimo venerdì 1 luglio in quel di Los Angeles. La fiera accoglierà curiosi e appassionati per diversi giorni, con la chiusura in programma per il successivo lunedì 4 luglio 2022. Siete curiosi di saperne di più?

In attesa di avere i primi riscontri diretti sulla creazione di Bandai Namco, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca anteprima di One Piece Odyssey, a firma del nostro Antonello "Kirito" Bello.