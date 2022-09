One Piece Odyssey: prezzi e contenuti di Standard, Deluxe e Collector's Edition

Nei giorni del Tokyo Game Show 222, Bandai Namco Entertainment ha finalmente annunciato la data di lancio di One Piece Odyssey, fissata per il 13 gennaio 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

Contestualmente, la divisione europea della compagnia ha svelato tutti i dettagli e i prezzi delle edizioni di One Piece Odyssey destinate al mercato europeo, Italia inclusa, ovvero Standard Edition, Deluxe Edition (esclusiva digitale) e Collector's Edition. Scopriamoli assieme!

Standard Edition (69,99 euro su console, 59,99 euro su PC)

Gioco base

Deluxe Edition (94,99 euro su console, 84,99 euro su PC) - Solo digitale



Gioco base;

Pacchetto Deluxe : il pacchetto Deluxe contiene una tenuta da viaggio speciale per Usop e due potenziamenti aggiuntivi per la ciurma di Cappello di paglia;

: il pacchetto Deluxe contiene una tenuta da viaggio speciale per Usop e due potenziamenti aggiuntivi per la ciurma di Cappello di paglia; 100.000 berry : spendibili nel gioco per acquistare oggetti dai mercanti;

: spendibili nel gioco per acquistare oggetti dai mercanti; Adventure Expansion Pack: contenuto scaricabile di prossima uscita con un set di Accessori Ultra Utili, una storia aggiuntiva tramite DLC e 100.000 berry.

Collector's Edition (159,99 euro)

Gioco base;

Tutti i contenuti della Deluxe Edition;

Statuetta di Rufy e Lim : statuetta da collezione di 23 x 21 cm che ritrae Rufy e Lim in azione, circondati dai misteriosi cubi di Waford;

: statuetta da collezione di 23 x 21 cm che ritrae Rufy e Lim in azione, circondati dai misteriosi cubi di Waford; Steelbook esclusiva : Lo steelbook è decorato all'interno con il simbolo dei cubi di Waford e all'esterno con una vista della struttura centrale dell'isola;

: Lo steelbook è decorato all'interno con il simbolo dei cubi di Waford e all'esterno con una vista della struttura centrale dell'isola; Cartoline esclusive : set di tre cartoline raffiguranti alcuni dei momenti più importanti della saga di One Piece;

: set di tre cartoline raffiguranti alcuni dei momenti più importanti della saga di One Piece; N.B. La confezione della Collector's Edition può aprirsi e fare da sfondo alla statuetta.

Bonus preordine

Preordinando una qualsiasi delle edizioni sopra elencate riceverete come bonus 10 mele energetiche, 10 mele stimolanti, 3 gelatine dorate e un Set tenute da viaggio (abiti ispirati alle prime avventure di One Piece). Effettuando l'acquisto sul Bandai Namco Store entro il 16 febbraio 2023 riceverete in regalo anche il Piccolo gioiello frequenza rilascio + (accessorio di gioco equipaggiabile che incrementa la frequenza di rilascio di bottini e oggetti da parte dei nemici) e il Piccolo gioiello conversione PV (accessorio di gioco equipaggiabile che ripristina parte dei PV dopo un attacco subito). Trovate un'anteprima dei contenuti inclusi nelle tre edizioni di One Piece Odyssey nella galleria in calce a questa notizia.