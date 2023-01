One Piece Odyssey, i primi 20 minuti della storia: Cappello di Paglia entra in azione

Dopo aver celebrato il lancio di One Piece Odyssey insieme a Luffy, diamo uno sguardo ai primissimi minuti dell'avventura ruolistica da vivere in compagnia di Cappello di Paglia e della sua ciurma.

Il nuovo filmato di approfondimento realizzato da IGN.com ci permette così di salpare in direzione della nuova opera firmata dal team ILCA per mostrarci le attività da svolgere nelle primissime battute dell'avventura.

Per dare forma a questa ambiziosa esperienza JRPG, gli sviluppatori nipponici hanno tratto spunto dagli eventi narrati nel manga e anime di Eichiiro Oda per raccontarci una storia del tutto inedita ma, al tempo stesso profondamente 'nostalgica'.

L'approccio adottato da ILCA si riflette nella complessità di un sistema di gioco che, come nel caso di One Piece Odyssey, prende in prestito l'ormai consolidato linguaggio dei giochi di ruolo a turni di stampo nipponico per arricchirne il sistema di combattimento e ampliarne le opportunità di esplorazione.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di One Piece Odyssey, con tutte le analisi di Antonello "Kirito" Bello sui contenuti e sull'esperienza offerta dal nuovo JRPG di Bandai Namco appena sbarcato su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.