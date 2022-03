One Piece Odyssey quando esce e su che console?

Durante la diretta per il venticinquesimo anniversario del franchise, Bandai Namco ha annunciato lo sviluppo di One Piece Odyssey, un grande JRPG basato sull'iconico manga e anime di Eichiiro Oda che offrirà non solo scenari e personaggi noti ai fan, ma anche contenuti inediti pensati per il gioco.

Sappiamo anche quando esce One Piece Odyssey e, soprattutto, su quali piattaforme? Attualmente i piani prevedono l'esordio del titolo entro la fine del 2022, dunque è lecito attendersi un debutto negli ultimi mesi dell'anno. Non sono stati comunicati maggiori dettagli sulla finestra di lancio, pertanto si dovranno attendere aggiornamenti nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda invece le piattaforme, l'opera farà il suo esordio su PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X/S. Nessuna menzione invece per una possibile edizione Xbox One: il nome della console old-gen di Microsoft, infatti, non compare alla fine del trailer di presentazione e la stessa Bandai Namco, sia nella descrizione che nei comunicati stampa, non la cita. Escluso, inoltre, anche un eventuale esordio su Nintendo Switch per One Piece Odyssey, anche attraverso il cloud.

In ogni caso si tratta di un progetto interessante per tutti gli amanti della ciurma guidata da Monkey D. Rufy, che offrirà combattimenti a turni ed un ampio focus sull'esplorazione. Non perdetevi il trailer d'annuncio di One Piece Odyssey in modo da avere un primo assaggio dell'opera.