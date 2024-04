One Piece Odyssey, Rufy e la sua ciurma sbarcano su Nintendo Switch: appuntamento a luglio

Come visto un anno fa, One Piece Odyssey è il gioco che i fan stavano aspettando. Rufy Cappello di Paglia ed i suoi amici sono pronti a regalare tante avventure inedite nel Nuovo Mondo e da luglio sarà possibile prendere parte ad esse con la piattaforma ibrida della Grande N: One Piece Odyssey sbarca su Nintendo Switch. Pronti? All'arrembaggio!

L'ultima volta che abbiamo visto in azione la più recente iterazione della serie Bandai Namco è stato in occasione della pubblicazione di One Piece Odyssey Reunion of Memories nel maggio 2023. A distanza di quasi 12 mesi, però, il nuovo RPG ambientato nel famoso anime di One Piece è pronto a debuttare su una piattaforma dapprima non supportata. Come mostrato dal trailer pubblicato circa un'ora fa dall'account YouTube di Bandai Namco, One Piece Odyssey uscirà su Switch molto presto. Sebbene manchino alcuni mesi a tale approdo nel parco titolo third party di Nintendo, l'attesa si fa sentire.

One Piece Odyssey sarà disponibile su console Nintendo dal 26 luglio 2024. Dopo il supporto agli ecosistemi Microsoft (PC e Xbox) e PlayStation, anche Nintendo accoglierà a braccia aperte Rufy e la sua ciurma. Pronti a scoprire ciò che di interessante ha da offrire questo porting su console ibrida? Allora vi alleghiamo al corpo della notizia il trailer con cui Bandai Namco ha ufficializzato la prossima uscita di luglio 2024.

