One Piece Odyssey: scopri dove acquistarlo ad un prezzo scontato a pochi giorni dal lancio

One Piece Odyssey è già acquistabile ad un prezzo scontato, è un gioco di ruolo per console uscito solamente il 13 gennaio 2023, pubblicato da Bandai Namco e concesso in licenza da Shueisha e Toei Animation. Il titolo è stato annunciato ufficialmente il 28 marzo 2022 come parte delle celebrazioni per il 25° anniversario di One Piece.

Nel gioco vestiremo ovviamente i panni di Rufy che decide di partire all'esplorazione dell'isola per ritrovare i membri della sua ciurma, insieme a questa si imbatterà in misteriose rovine e mostri inediti, tuttavia la situazione prenderà una deriva inattesa.

Sconfiggi nuovi nemici, svela misteri e vivi una grande avventura con i tuoi pirati preferiti, oltre a Rufy, potrai giocare nel ruolo di Zoro, Nami, Usop, Sanji, Chopper, Robin, Franky e Brook.

Il gioco è acquistabile proprio ora su eBay ad un prezzo scontato, 57,59 euro per PS5 e per PS4, invece di un prezzo di listino di 69,99 euro. Le versioni in offerta sono con copertina in lingua straniera, il gioco è completamente sottotitolato in italiano.



Per ottenere il prezzo scontato bisogna inserire in fase di pagamento il codice sconto CASA23, che applicherà uno sconto del 10% dal prezzo visualizzato nella pagina.

Clicca qui per visualizzare le offerte

La spedizione di entrambe le versioni in offerta è gratuita ed il venditore è super affidabile, con i suoi oltre 48.000 feedback che lo testimoniano, vi consigliamo di concludere i pagamenti su eBay sempre con PayPal.