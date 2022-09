One Piece Odyssey svela la Key Art e annuncia uno showcase per il Tokyo Game Show

A pochi giorni dall'apertura del Tokyo Game Show 2022, il produttore Katsuaki Tsuzuki è intervenuto su YouTube per offrire a tutti i fan di Cappello di Paglia un assaggio di One Piece Odyssey, che si preannuncia come uno dei protagonisti della grande fiera giapponese.

Tsuzuki ha innanzitutto annunciato che durante la fiera condurrà un show interamente dedicato al nuovo gioco di ruolo di One Piece, la cui messa in onda è prevista per le ore 15:00 del 15 settembre. Ad affiancarlo alla conduzione ci sarà anche la doppiatrice giapponese Marika Kohno. Lo show durerà all'incirca 50 minuti e offrirà, oltre ad una lunga sessione di gameplay, anche una serie di informazioni mai svelate prime. Il produttore si è infine congedato offrendo uno sguardo alla key art di One Piece Odyssey, che gli artisti di Bandai Namco Entertainment hanno appena completato. Lo scopo di quest'illustrazione, a detta di Tsuzuki, è quello di veicolare lo spirito avventuroso della produzione.

Potete ammirare la key art in calce a questa notizia oppure nel video allegato in apertura. One Piece Odyssey è in sviluppo per PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S e PC, ed è atteso entro la fine del 2022. La data di lancio non è ancora stata svelata: che il Tokyo Game Show rappresenti la volta vuona?