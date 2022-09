One Piece Odyssey, svelati i segreti sull'RPG: battle system, DLC e altro ancora

In occasione del Tokyo Game Show 2022, Bandai Namco Entertainment ha finalmente annunciato la data di lancio di One Piece Odyssey con un nuovo trailer dedicato al nuovo RPG con protagonista Cappello di Paglia. La compagnia si sofferma ora su numerosi dettagli del gioco, tra cui il sistema di combattimento, le eventuali espansioni e altro ancora.

Nel corso di una recente intervista, il producer del nuovo ruolistico basato sull'amato manga/anime ha innanzitutto precisato che One Piece Odyssey sarà un RPG con molte scelte da fare e tante variabili di gameplay da prendere in considerazione in base al personggio che si utilizza.

"Ad esempio, se controlli Sanji sul campo, troverai oggetti diversi rispetto a quando controlli Nami. Se fosse stato Sanji, ne saprebbe di più sugli ingredienti. Nami sente l'odore dei soldi. Puoi goderti l'esplorazione che fa uso della loro individualità. Vi assicuriamo che questo è un gioco con molte scelte".

Passando alle dinamiche di combattimento, apprendiamo di più riguardo al sistema "Scramble Area Battle" in cui combatteremo in quattro aree distinte: "Le quattro persone che partecipano alla battaglia possono essere assegnate alla stessa area, oppure possono tutti da assegnare separatamente. Lo stesso vale per i nemici. Gli attacchi in mischia possono essere usati solo contro nemici nella tua stessa area. Con gli attacchi a lunga distanza, anche se ci sono nemici di fronte a te, puoi attaccare i nemici in altre aree e supportare i tuoi alleati. Usopp è bravo a sparare, quindi sembra adatto al supporto a lunga distanza. Sanji non può attaccare se è circondato da personaggi femminili nemici! (Ride)".

Per quanto riguarda eventuali espansioni dell'RPG, ci viene confermato con assoluta fermezza che One Piece Odyssey sarà un titolo fatto e finito al lancio. Tuttavia, Bandai Namco pensa a quei giocatori che vorranno continuare a giocare nuovi contenuti nel mondo di One Piece, e sarà sua intenzione soddisfare anche quella fetta di utenza con dei DLC.