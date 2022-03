One Piece Odyssey che tipo di gioco è?

One Piece Odyssey segna il ritorno sui lidi videoludici di Monkey D. Rufy e della sua ciurma. Il nuovo titolo è stato annunciato da Bandai Namco nel corso dell'evento in streaming del 28 marzo 2022 volto a celebrare il venticinquesimo anniversario dell'amatissima serie manga ed anime, al centro anche di numerosi videogiochi.

Ma che tipo di gioco è One Piece Odyssey? La serie si sposta verso nuovi generi: se in passato sono stati prodotti diversi titoli in stile Action/Adventure e Musou, stavolta la nuova avventura sarà un JRPG a turni, che offrirà non solo un ampio focus sui combattimenti in gran quantità, ma anche sull'esplorazione alla ricerca di tesori e risorse sparsi attraverso il vasto mondo di gioco.

Non mancheranno inoltre diversi dungeon da affrontare, mentre in battaglia avremo il controllo di ciascun personaggio del party: stando a quanto visto nel filmato d'annuncio, almeno tre membri del gruppo di Rufy saranno in azione contemporaneamente, sebbene Bandai Namco non abbia per ora specificato quanti saranno i personaggi giocabili complessivi.

Ricordiamo che il titolo, sviluppato da ILCA, ha già una finestra di lancio: ecco quando esce One Piece Odysse e su quali console. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di One Piece Odyssey, dove analizziamo quanto finora noto sulla promettente produzione.