One Piece Odyssey fuori dalla Top 10 inglese nella settimana di debutto

Debutto tiepido per One Piece Odyssey sul mercato UK nella settimana di lancio, almeno per quanto riguarda le vendite fisiche, dove il gioco di Bandai Namco ha debuttato in quattordicesima posizione e quindi fuori dalla Top 10 britannica delle vendite retail durante la scorsa settimana.

One Piece Odyssey potrebbe aver performato meglio sul mercato digitale ma al momento non ci sono dati più precisi in merito, sappiamo però che il gioco ha venduto la maggior parte delle copie fisiche su PlayStation 5 rispetto ad altre piattaforme come PS4 e Xbox Series X. Per il resto non ci sono sorprese o stravolgimenti particolari e FIFA 23 mantiene la prima posizione della classifica seguito da God of War Ragnarok e Call of Duty Modern Warfare 2.

Classifica videogiochi UK 17 gennaio 2023

FIFA 23 God of War Ragnarok Call of Duty Modern Warfare 2 Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Pokémon Violetto Minecraft Nintendo Switch Edition Animal Crossing New Horizons Pokémon Scarlatto Grand Theft Auto V

In Top 10 trovano spazio anche l'immortale Mario Kart 8 Deluxe e tanti altri giochi Nintendo come Nintendo Switch Sports, Pokemon Violetto e Scarlatto e Animal Crossing New Horizons, chiude la classifica Grand Theft Auto V in decima posizione, risultato notevolissimo per un gioco che si appresta a festeggiare il suo decimo anniversario quest'anno.