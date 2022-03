One Piece Odyssey: trailer d'annuncio per il nuovo JRPG in uscita nel 2022

Oggi abbiamo assistito a numerosi annunci legati ad One Piece, la famosissima serie di anime e manga che sta anche per approdare al cinema con un live action. Tra le varie novità svelate oggi troviamo anche il tanto chiacchierato One Piece Odyssey, un nuovo videogioco che propone qualcosa di inedito dal punto di vista del gameplay.

Il gioco in questione è infatti un JRPG ambientato nell'universo di One Piece e nel quale controlleremo Monkey D. Rufy, accompagnato da tutta la sua ciurma. Il titolo propone un sistema di combattimento a turni, alternati da fasi esplorative nelle quali potremo andare alla ricerca di oggetti oppure completare enigmi ambientali all'interno di dungeon. La vera particolarità del gioco risiede però nella presenza di personaggi ed ambientazioni create dallo stesso Eiichiro Oda. Stando a quanto dichiarato dal produce, Katsuaki Tsuzuki, in One Piece Odyssey troveremo sia luoghi e personaggi noti ai lettori del manga che contenuti inediti che si basano sugli artwork disegnati dal creatore della serie.

Prima di lasciarvi al reveal trailer del gioco, vi ricordiamo che il suo arrivo sugli scaffali è previsto entro la fine del 2022, invece le piattaforme di riferimento saranno PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.