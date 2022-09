One Piece Odyssey: trama, gameplay, personaggi, quando esce

L'ultimo Tokyo Games Show ha saputo offrire diversi spunti di riflessione in merito ai prodotti in arrivo. Tra i tanti showcase videoludici degli scorsi giorni, a spiccare fra tutti è Bandai Namco Entertainment, che porta sul palco dell'evento una presentazione da un'ora dedicata al nuovo gioco One Piece con un nuovo trailer di One Piece Odyssey.

Questo nuovo titolo percorrerà una nuova tappa di un'avventura ormai decennale, all'insegna di grandi novità per gli amanti delle avventure di Eichiro Oda e dell'immaginario narrativo da lui ideato. Nonostante il gioco sia stato ufficialmente presentato al grande pubblico nei primi mesi del 2022, il Tokyo Games Show ha portato quest'ultimo nuovamente sotto le luci della ribalta.



Sia a causa della vetrina d'esposizione in sé che rappresenta l'intero evento videoludico che per il target nipponico di riferimento, One Piece Odyssey torna a far parlare di sé, mostrando al mondo intero il concept, il sistema di combattimento/esplorazione e tutti quegli elementi di contorno che stanno alla base del nuovo titolo sviluppato da ILCA inc. Il team di sviluppo lo conosciamo già, essendo celebre anche per i recenti remake di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.

Quando esce One Piece Odyssey?

La trama di One Piece Odyssey

Quali personaggi saranno presenti in One Piece Odyssey?

A quale genere appartiene One Piece Odyssey?

One Piece Odyssey: prezzo e versioni

Bandai Namco ha più volte ribadito che One Piece Odyssey esce il 13 gennaio del 202 3 è ormai dietro le porte e, visto lo stato dei lavori, possiamo dire con certezza che sia difficile assistere ad un improvviso rinvio del titolo. D'altronde, la stessa presentazione da un'ora al Tokyo Games Show lascia presagire un ottimo andamento generale dei lavori. Dunque, cari amanti di One Piece, preparatevi a salpare con Monkey D. Rufy: la Thousand Sunny è ormai andata distrutta durante il viaggio sulla Rotta maggiore e Rufy è dispero in un'isola misteriosa - Waford -, senza più i suoi compagni di viaggio.L'avventura di Rufy comincia proprio dal desiderio di setacciare l'intera isola, andando alla ricerca dei propri compagni. Nel corso di questa esplorazione, egli incontrerà, fino a quando non farà un incontro alquanto inaspettato con due abitanti del posto. Il tutto avviene tramite la creazione di uncon combattimenti a turni e con lo sviluppo procedurale di eventi casuali che andranno ad offrire, quanto più possibile, la percezione di un mondo vivo e dinamico.Insieme all'esplorazione dell'isola di Waford, il giocatore avrà la possibilità didell'intera saga di One Piece: Rufy, Zoro, Nami, Sanji, Chopper e chi più ne ha più ne metta! È tempo, dunque, di vivere una grande avventura all'insegna del divertimento in salsa fortemente ruolistica.Katsuaki Tsuzuki, in una recente intervista, ha dichiarato che, portando il giocatore a compiere una serie di scelte durante il suo cammino. Si tratterebbe di un titolo con una stratificazione RPG tale da costituire unper gli amanti del genere e di One Piece.Nel dettaglio, il piatto forte di One Piece Odyssey è il meccanismo delle "", con il quale il giocatore sarà chiamato a gestire quattro personaggi su quattro campi di battaglia differenti. Insomma, di carne al fuoco ce n'è tanta per questo nuovo prodotto. One Piece Odyssey verrà venduto al prezzo di 69,99 euro su tutte le piattaforme , sia old gen che next gen. Tuttavia, il gioco sarà disponibile anche nella versione Deluxe Edition (94,99 euro) o Collector's Edition (159,99 euro). Tutte e tre le edizioni, fisiche o digitali che siano, riceveranno una serie died in base a quanto diffuso dal Bandai Namco Store per un tempo limitato. Rispettivamente, tali contenuti sono:

Bonus preordine One Piece Odyssey

10 mele energetiche

10 mele stimolanti

3 gelatine dorate

Set tenute da viaggio

Il contenuto rilasciato dallo store del publisher è un gioiello frequenza rilascio +, equipaggiabile nel corso della popria avventura. Esso garantirà l'aumento del drop rate di oggetti e dei materiali reperibili in seguito alla sconfitta dei propri avversari. Invece, qui di seguito vi elenchiamo tutti i contenuti presenti nelle tre edizioni sopracitate:

Standard Edition

Bonus Bandai Namco

Il gioco nella sua versione base

Bonus Preorder

Deluxe Edition

Gioco nella sua versione digitale

Pacchetto Deluxe, con due gioielli equipaggiabili in game ed una tenuta da viaggio Sogeking

Adventure Expansion Pack, con al suo interno 100.000 Berry e un DLC che verrà pubblicato prossimamente

Bonus preorder

Bonus Bandai Namco

Collector's Edition



Tutti i contenuti della Deluxe Edition

Diorama di Rufy e Lim, dalle dimensioni di 23x21x21 cm

Steelbook esclusiva

Cartoline esclusive

Confezione della collector's edition

Bonus preorder

Bonus Bandai Namco

Il Tokyo Games Show ha rappresentato un importante momento per i fan di One Piece e dell'intera saga, soprattutto per l'approfondita analisi di un'ora sull'intero impianto di gioco. Non ci resta, dunque, che attendere di poter mettere mano sul gioco completo, soprattutto in seguito al nostro approfondimento sul gameplay di One Piece Odyssey della Gamescom.