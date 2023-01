One Piece Odyssey: trapela in rete la lista completa dei Trofei

Il debutto nei negozi di One Piece Odyssey è ormai dietro l'angolo: l'atteso JRPG incentrato sull'opera di Eiichiro Oda farà il suo esordio su console PlayStation e Xbox il 13 gennaio 2023 e promette di rivelarsi una delle produzioni videoludiche più corpose ed intriganti a tema One Piece.

Proprio per questo motivo iniziano a trapelare diverse informazioni relative al gioco, come ad esempio la lista Trofei per PS5 e PS4 (e di conseguenza Obiettivi per chi lo giocherà su Xbox) comparsa su PSN Profiles: in totale ci sono 51 coppette da sbloccare comprensive di Trofeo di Platino, a cui si aggiungono due Trofei d'Oro, nove Trofei d'Argenti ed i restanti tutti Trofei di Bronzo. Un elenco dunque piuttosto ricco e corposo, e che tra l'altro potrebbe richiedere anche molto tempo prima di riuscire a sbloccare ciascun obiettivo.

Nell'elenco ci sono infatti Trofei che richiedono di vincere 300 battaglie, portare tutti i membri del party al livello 70 e sconfiggere tutti i nemici principali almeno due volte. Per il resto non mancano numerosi obiettivi collegati alla storia principale, dunque sarà semplicemente necessario progredire nella trama per sbloccarli, senza grosse deviazioni. Sembra dunque che One Piece Odyssey terrà compagnia ai giocatori molto a lungo con tutto ciò che ha da offrire.

Intanto un leak avrebbe svelato quanto pesa la demo di One Piece Odyssey su PlayStation, come segnalato dal sempre attendibile PlayStation Game Size.