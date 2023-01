One Piece Odyssey: dove trovare tutti i Cubi Sfida

Com’è scritto nella nostra recensione di One Piece Odyssey, il JRPG basato sull’opera di Eiichiro Oda vede la ciurma di Monkey D. Luffy impegnata nella ricerca di strani cubi. Fra i poliedri sparsi per l’isola di Waford (e non solo) non mancano quelli pensati per mettere alla prova i giocatori e ricompensarli con oggetti più unici che rari.

Tali sfide – che ricordiamo essere accessibili esclusivamente dopo aver concluso la quest principale del gioco – si sbloccano rivolgendosi a Lim, all’esterno della casa di Adio. Questa guida vi aiuterà nel compito di localizzarle tutte quante, anticipandovi anche l’entità della minaccia che vi aspetta.

Posizioni dei Cubi Sfida in One Piece Odyssey

Sfida di Smoker : il cubo si trova ad Alabasta , nei pressi del burrone situato vicino ad Alubarna.

: il cubo si trova ad , nei pressi del burrone situato vicino ad Alubarna. Sfida di Jesus Burgess : è a Dressorsa , lungo il percorso cittadino che conduce al Colosseo.

: è a , lungo il che conduce al Colosseo. Sfida di Hakuba : è sull’isola di Dressrosa , al secondo piano del New Royal Plateau .

: è sull’isola di , al secondo piano del . Sfida di Do Flamingo: sempre a Dressorsa, nel Campo di Girasoli del New Royal Plateau.

Oltre ai premi ottenibili completando ognuna di queste sfide, il mondo creato da ILCA nasconde anche altri tesori. Nel caso voleste essere certi di non tralasciarne neanche uno, ecco la nostra guida agli scrigni di One Piece Odyssey suddivisi a seconda dell’isola in cui si trovano.