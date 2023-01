One Piece Odyssey: tutti i trucchi per guadagnare esperienza rapidamente

Come ogni gioco di ruolo che si rispetti, anche One Piece Odyssey implementa un sistema di progressione dei personaggi basato sui punti esperienza e, pertanto, è fondamentale conoscere tutti i sistemi attraverso i quali accumulare questa preziosa risorsa. Scopriamoli insieme.

Combattimento

Il primo sistema per accumulare esperienza è quello di affrontare i nemici in combattimento. Sconfiggendo gli avversari che si possono incontrare in giro per il mondo di gioco è infatti possibile ricevere un discreto quantitativo di punti esperienza, soprattutto se ci si dedica a sessioni di farming e si sconfiggono numerosi gruppi di nemici. Sfruttare questo metodo potrebbe tornarvi utile anche per accumulare bacche in One Piece Odyssey, così da utilizzare lo stesso sistema per il farming in contemporanea di denaro ed esperienza.

Bonus del party

Un'altra meccanica di One Piece Odyssey che non andrebbe ignorata assolutamente è quella del bonus ai punti esperienza. Facendo una sosta presso i luoghi in cui è possibile accamparsi, viene data al giocatore la possibilità di attivare un bonus per il party, il quale otterrà punti esperienza bonus per un numero limitato di combattimenti. Cercate quindi di tenere questo bonus sempre attivo mentre vi dedicate al farming.

Abilità Haki

Per massimizzare il quantitativo di punti esperienza che si possono ottenere in One Piece Odyssey è fondamentale sfruttare anche l'abilità di Cappello di Paglia chiamata Osservazione Haki. Tramite l'ausilio di questa skill, il personaggio può individuare tutti quei nemici la cui sconfitta permette di ottenere un bonus ai punti esperienza.

Sequenze spettacolari

L'ultimo trucco per incrementare gli esp ricevuti al termine di una battaglia è quella di portare a termine le Sequenze spettacolari, ovvero gli obiettivi bonus. Di tanto in tanto vi capiterà di affrontare lotte in cui viene mostrata a schermo una particolare richiesta e, completandola, potrete ricevere molti più punti esperienza.

Insomma, i trucchi per aumentare l'esperienza ottenuta in gioco sono tanti e combinandoli tutti è possibile potenziare i membri dell'equipaggio in maniera davvero rapida. A tal proposito, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la lista dei personaggi giocabili di One Piece Odyssey.