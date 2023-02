One Piece Odyssey senza veli: la prima nude mod per due celebri personaggi femminili

Non potevano mancare le nude mod per One Piece Odyssey, il fenomeno colpisce anche il gioco di Bandai Namco Games e da qualche tempo sono disponibili le mod che rimuovono i costumi a Nami e Nico Robin.

Su NexusMods potete trovare le due mod, visibili disattivando il filtro per i contenuti "Adults Only", evitiamo link diretti ma gli interessati non dovrebbero avere problemi a trovarli in pochi secondi. Tra le tante mod di One Piece Odyssey sono disponibili nello specifico due file "nude" per Nami e Nico ma sembra che questo possa essere solo l'inizio, con ulteriori nude mod in arrivo nelle prossime settimane.

Si tratta di un fenomeno che non risparmia di fatto nessun gioco, da Cyberpunk 2077 a Final Fantasy VII Remake passando per Elden Ring e Gotham Knights, le nude mod sono uno dei contenuti più scaricati da NexusMods insieme alle mod che migliorano il comparto tecnico ed estetico dei giochi.

Se volete saperne di più sul nuovo gioco della serie vi rimandiamo alla recensione di One Piece Odyssey, il titolo ha ricevuto una accoglienza positiva ma non sembra aver dominato particolarmente nelle classifiche di vendita, in ogni caso Bandai Namco continuerà il supporto a lungo termine e novità sono attese nelle prossime settimane.