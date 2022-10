One Piece Odyssey ci porta ad Alabasta: NPC, dialoghi, combattimenti nel Gameplay Trailer

Dopo averci mostrato una piccola anteprima a inizio mese, i ragazzi di Bandai Namco Entertainment e ILCA ci prendono nuovamente per mano per accompagnarci in un viaggio ancor più approfondito nel Regno di Alabasta, una delle ambientazioni che faranno da sfondo alle avventure della ciurma di Cappello di Paglia nel gioco di ruolo One Piece Odyssey.

In Odyssey, ii pirati di Eiichirō Oda sono bloccati sulla misteriosa isola di Waford e devono visitare le proprie memorie per recuperare, grazie anche all’aiuto di Lim, i propri poteri. Il loro viaggio li condurrà attraverso un mondo fatto dei loro ricordi del Regno di Alabasta, riportandoli indietro a quando veleggiavano sulla Going Merry, la loro prima nave.

Grazie a questa trovata avrete modo di vivere avventure familiari e al tempo stesso differenti da quelle originali, dal momento che le memorie della ciurma, cresciuta e cambiata nei due anni trascorsi dal loro ultimo approdo ad Alabasta, hanno creato una versione diversa del Regno. Il nuovo trailer di gameplay offre un corposo assaggio dell'esplorazione, dei dialoghi con i personaggi non giocanti, delle cutscene e anche del sistema di combattimento a turni. Godetevelo in cima a questa notizia o dirigendovi a questo indirizzo.

Il lancio di One Piece Odyssey, ricordiamo, è previsto su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC per il 13 gennaio 2023 nelle edizioni Standard, Deluxe e da Collezione.