One Piece Odyssey, nuovo video: il messaggio di Katsuaki Tsuzuki agli emuli di Rufy

In vista del sempre più imminente lancio di One Piece Odyssey e della Demo, il produttore Katsuaki Tsuzuki si rivolge a tutti gli appassionati del manga e anime di Eichiiro Oda pubblicando un video messaggio che descrive il lavoro svolto dal team ILCA per dare forma a questa ambiziosa avventura.

Nel video, Tsuzuki loda l'impegno profuso dagli sviluppatori giapponesi per concretizzare la visione creativa di quest'opera che promette di regalare tante ore di divertimento ai fan di Cappello di Paglia e della sua inseparabile ciurma.

Il produttore di Bandai Namco riassume poi i contenuti della Demo di One Piece Odyssey e ne descrive le finalità, offrendoci così una veloce infarinatura sulle attività da completare e sulle avventure da vivere in compagnia di Rufy e dei suoi amici.

Il lancio di One Piece Odyssey è atteso per il 13 gennaio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La Demo sarà disponibile dal 10 gennaio su console Sony e Microsoft: chi si cimenterà nelle sfide offerte da questa versione dimostrativa potrà trasferire i progressi al gioco completo. Se volete saperne di più sull'ultimo GDR strategico di Bandai Namco, qui trovate la nostra anteprima di One Piece Odyssey con uno sguardo approfondito sul gameplay.