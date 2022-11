One Piece Odyssey: Water Seven si mostra nel nuovo gameplay trailer in italiano

In attesa dell'arrivo di One Piece Odyssey, il cui debutto su PC e console non è così lontano, gli sviluppatori stuzzicano gli appassionati con un trailer sottotitolato in italiano e dedicato alla principale ambientazione di questo gioco di ruolo con protagonisti Cappello di Paglia e la sua ciurma.

Il trailer in questione ci porta a Water Seven, scenario che fa da sfondo alle vicende narrate nel titolo. Odyssey si basa sui ricordi dei membri dell'equipaggio capitanato dal celebre personaggio dotato di arti allungabili e nel corso dell'avventura è possibile esplorare liberamente Water Seven e i suoi punti d'interesse come la famosa Gallery-La Company. Oltre all'ambientazione, il trailer pubblicato da Bandai Namco mostra anche le speciali abilità dei protagonisti, i quali possono sbloccare le loro tecniche speciali e poi potenziarle tramite l'ausilio di oggetti speciali.

Prima di lasciarvi al trailer in italiano, vi ricordiamo che One Piece Odyssey approderà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 gennaio 2023 e sarà disponibile nelle seguenti versioni: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

