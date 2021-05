One Piece, One Punch Man e Digimon, nuovi giochi in arrivo: gli annunci di Tencent

È tempo di annunci anche in casa Tencent, con il colosso videoludico cinese che ha avviato quest'oggi - domenica 16 maggio 2021 - un'importante conferenza volta a presentare nuovi progetti.

Tra questi ultimi, hanno trovato ampio spazio gli immaginari di celebri manga e anime giapponesi, pronti a tradursi in inedite produzioni videoludiche. Ad aprire le danze troviamo Project: Fighter, titolo provvisorio attribuito ad un nuovo picchiaduro dedicato al mondo di ONE PIECE. L'opera dei record firmata da Eiichiro Oda torna sulla scena videoludica con un titolo destinato a dispositivi mobile. Sviluppato da More Fun Studio in collaborazione con Bandai Namco, Project: Fighter si è presentato con il trailer disponibile direttamente in calce a questa news.



La conferenza Tencent ha poi alzato il sipario anche su di una nuova produzione dedicata a One Punch Man, la divertente avventura firmata dal mangaka ONE. Anche in questo caso, si tratta di una produzione di natura mobile, che proporrà un sistema di combattimento a turni e trasporrà il comparto narrativo originale. Infine, chiude la carrellata di annunci a tema anime Digimon: New Century. Sviluppato congiuntamente da Qixia Interactive Entertainment e Bandai Namco Shanghai, il titolo edito da Tencent si struttura in un RPG dedicato alle celebri creature.



Per il momento, tutti e tre i titoli sono confermati esclusivamente per il mercato cinese, ma non è escluso il loro approdo anche al di fuori del mercato asiatico.