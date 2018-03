One Piece Pirate Warriors 3 per Nintendo Switch uscirà a maggio in Europa

annuncia la pubblicazione di un’edizione speciale diper Nintendo Switch che permetterà agli appassionati del celebre capitano dei pirati Monkey D. Luffy di rivivere la sua storia.

One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition permetterà ai giocatori di collezionare tutti i membri della ciurma di Cappello di Paglia e rivivere il viaggio di Luffy dal villaggio Fuschia all’isola di Dressrosa governata dal malvagio Doflamingo.

Oltre al gioco di base, One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition conterrà oltre 40 DLC che aggiungeranno nuove funzionalità all’universo di gioco rendendolo ancora più appassionante. Inoltre, i giocatori potranno godersi la modalità co-op locale usando i controller Joy-Con di Nintendo Switch.



One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition è disponibile per PlayStation 4 e PC e sarà pubblicato in Italia per Nintendo Switch il 10 maggio 2018.