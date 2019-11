One Piece Pirate Warriors 4 aggiunge due personaggi: Bartolomeo e Cavendish

Il gioco arriverà soltanto nel 2020, ma l'attesa per One Piece: Pirate Warriors 4, soprattutto per i fan della saga, si fa sempre più pressante. Ed a renderla ancora più difficile è Weekly Jump, che nel suo ultimo numero svela la presenza di altri due personaggi giocabili.

Si tratta di Bartolomeo e Cavendish, che si uniscono dunque al roster dei lottatori di One Piece Pirate Warriors 4, ed ognuno avrà la sua mossa speciale. Nello specifico, Bartolomeo può usare "Barrier", una sorta di barriera, appunto, che sarà utile sia per ripararsi sia per gli attacchi, dato che è possibile utilizzarla per una specie di carica.

Un altro degli attacchi confermati è quello dal nome giapponese "Homage Shinken: Bari Bari no Pistol", su cui però non ci sono attualmente altri dettagli.

Cavendish invece potrà cambiare nel corso della battaglia e diventare il suo alter ego Hakuba. Come detto, One Piece Pirate Warriors 4 sarà disponibile nel corso del 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, anche se manca ancora una data d'uscita ufficiale più precisa.

Nell'attesa, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di One Piece Pirate Warriors 4, e per approfondire, guardare l'ultimo trailer di gameplay di One Piece Pirate Warriors 4.