One Piece: Pirate Warriors 4 annunciato ufficialmente con un trailer!

Durante il panel Play Anime svoltosi all'Anime Expo 2019 di Los Angeles, Bandai Namco Entertainment ha annunciato ufficialmente One Piece: Pirate Warriors, quarto capitolo della serie musou sviluppato con la collaborazione di Koei Tecmo e Omega Force.

Il titolo verrà pubblicato nel corso del 2020, in una data non ancora precisata, su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. In occasione dell'annuncio, la compagnia giapponese ha pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia. Non mostra scene tratte dal gioco vero e proprio, ma ci permette di guardare in azione Rufy Gear Fourth e Big Mom. L'avventura includerà diversi archi narrativi tratti dall'anime, inclusa la saga di Whole Cake Island. Nella galleria in calce trovate invece le prime immagini condivise da Bandai Namco, tra le quali figurano scene di gioco, render dei personaggi e il logo ufficiale. La compagnia ha inoltre tenuto a specificare che il gioco sarà adatto sia ai veterani che ai nuovi arrivati.

L'ultimo capitolo della serie, One Piece: Pirate Warriors 3, ricordiamo, è uscito nel 2015 su PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation Vita, per poi approdare due anni più tardi anche su Nintendo Switch.