One Piece Pirate Warriors 4 si arricchisce: disponibili i nuovi personaggi DLC

Bandai Namco lo aveva già confermato: un DLC con nuovi personaggi per One Piece Pirate Warriors 4 era atteso per gennaio e così è stato. L'apprezzato Action/Adventure musou di Omega Force si è arricchito con nuovi, graditi contenuti.

Il DLC One Piece Film Red Pack è ora disponibile per il download su tutte le piattaforme ed aggiunge al già vasto roster del gioco ulteriori tre personaggi giocabili tutti ripresi dalla pellicola: Uta, Shanks e Koby. Uta è una famosa cantante, amica d'infanzia di Rufy nonché figlia adottiva di Shanks, che combatte i nemici sfruttando note musicali e dolci. Shanks è un abile spadaccino che sa utilizzare adeguatamente l'Haki, rivelandosi dunque estremamente efficace in battaglia. Infine Koby è un rispettato leader della Marina specializzato nel combattimento corpo a corpo usando i Sei Poteri.

Il DLC One Piece Film Red Pack è incluso nel Pass Personaggi 2, ma può essere acquistato anche singolarmente. In aggiunta, è disponibile anche il DLC aggiuntivo Episodio 2 intitolato "Koby's Combat Chronicles & Soul Map 2", disponibile come parte del pacchetto Episodio Aggiuntivo ma acquistabile anche singolarmente.

Infine, il terzo DLC ora disponibile è il One Piece Film Red Anime Song Pack, che aggiunge in One Piece Pirate Warriors 4 le musiche dell'omonima pellicola.