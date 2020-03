One Piece Pirate Warriors 4 sta per arrivare: ecco il trailer di lancio

Bandai Namco Entertainment ci ricorda che da venerdì 27 marzo i fan potranno divertirsi con One Piece Pirate Warriors 4, il nuovo capitolo della serie action-adventure basato sul classico Shonen Jump One Piece.

Il gioco consente di scegliere il proprio personaggio preferito da un roster di 40 protagonisti, molti dei quali – come Katakuri, Big Mom e Kaido – giocabili per la prima volta nella serie. Grazie alle sue oltre 100 missioni secondarie, la modalità Treasure Log assicurerà dozzine di ore di azione frenetica anche dopo aver finito la Modalità Storia.

Per l'occasione, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio in italiano che potete visionare in cima a questa notizia. One Piece Pirate Warriors 4, ricordiamo, verrà lanciato venerdì 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.